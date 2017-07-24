Власти Ватикана отключили все фонтаны на площади перед главным католическим собором Святого Петра и в садах за своими стенами. Меры были приняты после того, как власти Лацио предупредили о нехватке воды, которая может коснуться и жителей Рима.

Как сообщает новостной канал «РАИ-ньюз-24», из-за жаркой погоды, которая здесь установилась на протяжении более чем двух месяцев, резервы пресной воды значительно истощены. Губернатор Лацио объявил, что с 28 июля будет временно прекращен забор воды из озера Браччано, из-за чего более 1,5 млн жителей Рима могут оказаться без водоснабжения.

В Риме также рассматривается возможность ограничения потребления воды до 8 часов в день.