Пожилой врач, из-за ошибки которого умер пациент, предстанет перед судом в Нижегородской области. Инцидент произошел в селе Уразовка Краснооктябрьского района.

23 января в Уразовской ЦРБ 65-летний хирург проводил плановую медицинскую операцию. Обвиняемый нарушил технику работы при устранении язвенного дефекта внутреннего органа. Он наложил однорядный шов вместо двухрядного, а также не установил дренажи в брюшную полость для контроля возможных местных осложнений в послеоперационном периоде. Об этом сообщает НИА «Нижний Новгород».

Пациента пытались спасти в палате интенсивной терапии, но 25 января он скончался. Причиной смерти стал гнойный перитонит. Хирург полностью признал свою вину. Его будут судить по обвинению в причинении смерти по неосторожности.