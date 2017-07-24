Топ-менеджеры медиахолдинга «Национальная Медиа Группа» (НМГ) стали номинантами рейтинга молодых медиаменеджеров 2016 года.

В списке оказались заместитель генерального директора по стратегии и инвестициям НМГ Алексей Янчишин, заместитель генерального директора НМГ, гендиректор МИЦ «Известия», телеканала РЕН ТВ Владимир Тюлин и заместитель генерального директора по стратегическим коммуникациям и связям с общественностью НМГ Алексей Уразов.

Также номинантами стали сотрудники медиаактивов, входящих в состав медиахолдинга. В их числе гендиректор телеканалов Discovery и Eurosport Григорий Лавров, глава группы экономики и финансов газеты «Известия» Алина Евстигнеева и многие другие.