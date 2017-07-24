Житель поселка Локня Псковской области спросил главу региона Андрея Турчака, когда в их населенном пункте появится оптоволоконный интернет. Сообщение появилось на сайте губернатора.

По словам гражданина, сейчас местные жители пользуются либо мобильным интернетом, что очень дорого, либо интернетом по телефонной линии, «которая больше 4 Мб/с не дает». Об этом сообщает «Псковская лента новостей». Мужчина недоумевает, почему поселок до сих пор находится в «пещерном веке».

Как ранее писали «Известия», к 2020 году в российских городах с населением более 1 млн человек начнет работать мобильная связь пятого поколения. Такие сети позволяют обмениваться информацией на скоростях свыше 10 Гбит в секунду — в 30 раз больше, чем в работающих сегодня сетях 4G. Полнометражный фильм в HD-качестве можно будет скачать за несколько секунд. Отдельные решения 5G вендоры и операторы связи могут внедрить уже в 2018 году.