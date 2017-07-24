Почти 4 тыс. документов, связанных с убийством 35-го президента США Джона Кеннеди, опубликовал в понедельник национальный архив США.

Среди прочего обнародовано интервью с бывшим агентом КГБ Юрием Носенко. Офицер сбежал в США в январе 1964 года.

«Носенко заявлял, что, будучи офицером КГБ, вел дело Ли Харви Освальда во время проживания последнего в СССР в 1959–1962 годах», — говорится в сообщении пресс-службы архива.

По официальной версии, именно Освальд был убийцей президента.

Всего в открытый доступ выложили 3,81 тыс. документов, из которых 441 был полностью засекречен, а остальные издавались с купюрами. Джон Кеннеди был убит 22 ноября 1963 года во время поездки в Даллас.