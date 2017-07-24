Из шахты «Анжерская-Южная» в Кемеровской области самостоятельно эвакуировались 78 из 79 горняков. На месте происшествия работают два отделения военизированного горноспасательного отряда, оперативная группа и представители ГУ МЧС по региону.

Ранее здесь произошел выброс угля и газа. Информация о пострадавших сейчас уточняется, сообщили в ГУ МЧС по Кемеровской области. Следственное управление СК РФ по региону начало проверку по факту происшествия на шахте. Сообщается, что будет изъята документация, информация о людях в забое, опрошены шахтеры, вышедшие на поверхность.

Шахта «Анжерская-Южная» была введена в строй в 2005 году. В 2013 году здесь была прекращена добыча угля и в сентябре 2014 года работы возобновились после нового инвестора — банка «Российский кредит».

В конце июля 2015 года у «Российского кредита» была отозвана лицензия, а в октябре 2015 года в отношении шахты была введена процедура наблюдения. При этом здесь продолжается производство — добычу угля ведет зарегистрированное в январе 2016 года ООО «Блок № 3 ш. «Анжерская-Южная», с которым банкротная компания заключила договор подряда.