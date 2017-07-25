Группа компаний «Аэрофлот» впервые вошла в двадцатку крупнейших авиаперевозчиков по объемам перевозок, заняв 18-е место в рейтинге журнала Airline Business по итогам прошлого года и поднявшись сразу на 14 ступеней — по итогам 2015 года он был на 32-м. Кроме того, в общемировом рейтинге по пассажирообороту группа «Аэрофлот» заняла 20-е место. Эксперты отмечают, что одним из главных факторов роста стало значительное увеличение транзитных пассажиров — в этом сегменте рынка российской компании удалось потеснить западных конкурентов. Стоит отметить, что таким образом «Аэрофлот» значительно обогнал собственные планы — стратегия компании предполагала попадание в двадцатку крупнейших компаний к 2025 году.

Как сообщает Airline Business, в целом в мире количество перевезенных авиапассажиров возросло в 2016 году примерно на 6% и составило около 3,4 млрд.

«Аэрофлот» рос куда более быстрыми темпами.

Как сообщили в «Аэрофлоте», в 2016 году «Аэрофлот» перевез 29 млн человек, а с учетом авиакомпаний группы «Аэрофлот» — 43,4 млн. В 2015 году «Аэрофлот» перевез 26,1 млн человек, а с учетом авиакомпаний группы «Аэрофлот» — 39,4 млн.

Говоря о причинах столь быстрого роста, эксперты прежде всего выделяют рост транзитного пассажиропотока.

«Реально летающих пассажиров у нас в стране порядка 40–50 млн человек, при этом миллионов 20 летают один раз в год и миллионов 20–30 — те, которые много раз летают. «Аэрофлот» же поставил перед собой задачу перевозить 70 млн пассажиров в год, и приток пассажиропотока происходит не за счет российских граждан, а за счет международных транзитных пассажиров», — пояснил Борис Рыбак, генеральный директор консалтинговой фирмы «Инфомост».

С ним соглашается главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров. «Теперь пассажиры из Азии в Америку выбирают не германские хабы, а аэропорт Шереметьево», — сказал он. Кроме того, эксперт отметил, что «Аэрофлот» среди всех авиакомпаний предоставляет наилучшие условия по соотношению цена–качество, обратив внимание на значительные успехи «дочки» «Аэрофлота» — «Победы».

Задача попасть в Топ-20 авиаперевозчиков была поставлена в стратегии развития компании до 2025 года, принятой в 2011 году. «Аэрофлот» выполнил ее досрочно. «Шесть лет назад, когда мы принимали нашу Стратегию-2025, многие наши оппоненты уверяли, что в обозримом будущем ни одна российская авиакомпания не сможет пробиться в мировую элиту. Теперь весь мир поставлен перед фактом: «Аэрофлот» не только уверенно вернулся в клуб крупнейших авиакомпаний мира, но и сделал это значительно раньше, чем изначально планировалось. Этому не помешали ни сложная ситуация в макроэкономике, ни антироссийские санкции», — заявил заместитель генерального директора «Аэрофлота» по стратегии и альянсам Джорджо Каллегари.

Попадание в Топ-20 мировой элиты авиаперевозок — важное событие для компании, полагают эксперты. «Чтобы привлечь иностранных транзитных пассажиров, очень важно, чтобы репутация авиакомпании была хорошая. Поэтому, когда авторитетнейшее английской авиационное издание поет такие дифирамбы, понятно, что это очень благотворно влияет на бизнес — репутационный подъем «Аэрофлота» очень легко трансформируется в деньги. Если вы следите за котировками «Аэрофлота», то они находятся сейчас в районе исторических максимумов — около 220 рублей за акцию», — отметил Борис Рыбак.

Единственное, что может слегка омрачить радость российских авиаэкспертов от успеха «Аэрофлота», — никому из других отечественных авиаперевозчиков взлететь так высоко в обозримой перспективе не удастся. «У нас есть очень хорошие авиакомпании — это и S7, и «Ютейр», и «Уральские авиалинии». Но у других российских компаний занять высокие места в международных рейтингах не получится хотя бы по критерию объемов перевозок», — отметил Роман Гусаров.