Компания, которая займется разработкой проекта рекультивации подмосковного мусорного полигона «Кучино», будет утверждена постановлением правительства России без конкурса на основании рекомендации экспертной комиссии при Минэкологии Московской области, сообщили в подмосковном министерстве.

«Экспертный совет Минэкологии Подмосковья рекомендовал Министерству природы России выбрать ЗАО «Спецгеоэкология» для разработки проекта рекультивации закрытого полигона в Балашихе», — цитирует сообщение ведомства ТАСС.

Уточняется, что ранее эта же компания создавала планы реабилитации ТБО «Тимохово», «Левобережный», «Сабурово», «Павловское», «Вальцово», «Храброво» и «Торбеево».

Решение о выборе компании будет регулироваться постановлением РФ, уточняет агентство.