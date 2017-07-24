Разработчика проекта для полигона «Кучино» выберут без конкурса
Компания, которая займется разработкой проекта рекультивации подмосковного мусорного полигона «Кучино», будет утверждена постановлением правительства России без конкурса на основании рекомендации экспертной комиссии при Минэкологии Московской области, сообщили в подмосковном министерстве.
«Экспертный совет Минэкологии Подмосковья рекомендовал Министерству природы России выбрать ЗАО «Спецгеоэкология» для разработки проекта рекультивации закрытого полигона в Балашихе», — цитирует сообщение ведомства ТАСС.
Уточняется, что ранее эта же компания создавала планы реабилитации ТБО «Тимохово», «Левобережный», «Сабурово», «Павловское», «Вальцово», «Храброво» и «Торбеево».
Решение о выборе компании будет регулироваться постановлением РФ, уточняет агентство.