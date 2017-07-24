Два человека погибли, восемь получили ранения в результате наезда автомобиля на группу людей в штате Южная Дакота. Об этом сообщает в понедельник агентство «Ассошиэйтед Пресс».

Сообщается, что пострадавшие с различными травмами доставлены в больницы. Один из служащих дорожного патруля сообщил агентству о том, что первоначальные данные с места происшествия позволяют утверждать о преднамеренном наезде.

Водитель автомобиля сейчас госпитализирован. Его личность, а также мотивы не разглашаются.