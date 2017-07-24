Из-за нападения медведя на человека в Новгородской области разрешена охота на этих хищников. Пострадал 60-летний житель деревни Узи Окуловского района.

Мужчина пошел в лес с собакой. Человек и пес гуляли совсем близко от деревни, но тем не менее повстречали медведя. Собака залаяла на него, а животное укусило именно человека, собака успела убежать.

Пострадавшего отвезли в центральную районную больницу, теперь с ним всё в порядке, передает «Новгород.ру». После этого случая департамент природных ресурсов и экологии Новгородской области разрешил охоту на медведя в Окуловском районе. Власти дали добро на отстрел хищника, если тот опять объявится вблизи населенных пунктов.