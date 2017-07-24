Российские эксперты прибудут в Каир, чтобы проверить новые меры по обеспечению безопасности, принятые во втором терминале каирского международного аэропорта.

Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в египетском министерстве гражданской авиации.

По словам собеседника агентства, российская делегация прибудет в Египет в понедельник вечером. Ее работа продолжится три дня, начиная с 25 июля.

Он подчеркнул, что визит пройдет по приглашению египетских авиационных властей.

«Пройдет ознакомление с мерами безопасности по досмотру пассажиров, багажа, грузов, сотрудников аэропорта в этих зонах, а также меры допуска на взлетную полосу, будут также проверены различные камеры слежения», — рассказал источник.

Собеседник агентства добавил, что египетская сторона завершила монтаж биометрического оборудования для контроля доступа сотрудников во втором терминале, а также для допуска на взлетно-посадочную полосу и в зоны для багажа и грузов.

«Мы надеемся, что нормальное авиасообщение с Москвой возобновится в ближайшее время», — сказал он.

Авиасообщение между Россией и Египтом было прервано в ноябре 2015 года по инициативе Москвы после крушения над Синаем самолета российской авиакомпании «Когалымавиа», летевшего из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург. На его борту находились 217 российских туристов и семь членов экипажа, все они погибли. ФСБ впоследствии квалифицировало случившееся как теракт.