3 августа в столице Тульской области стартует отборочный тур на участие в чемпионате по игре «Камень, ножницы, бумага». Само соревнование пройдет в два этапа. В финал выйдут 16 жителей региона. Ожидается напряженная борьба рук, а главное — умов.

«Камень, ножницы, бумага» — игра на руках, часто используется как метод жеребьевки для выбора персоны для какой-либо цели (наряду с бросанием монеты, вытягиванием соломинок и т.п.), напоминает ИА «Тульские новости». Каждый из трех знаков побеждает либо проигрывает одному из двух оставшихся. Игроки считают вместе вслух: «Камень, ножницы, бумага… Раз, два, три», качая кулаками. На счет «три» они одновременно показывают при помощи руки один из трех знаков: камень, ножницы или бумагу.

Этот вид спортивно-интеллектуальных игр, к которым, к примеру, относят шахматы, популярен во всем мире. Например, в США и Великобритании созданы национальные ассоциации этой игры, а лучшие игроки со всего мира собираются на ежегодные соревнования. На тульском турнире, кстати, разыгрывается неплохой призовой фонд — более 40 тыс. рублей.