Осужденные в колонии № 5 в Нижнем Тагиле устроили голодовку, всего от приема пищи отказались 15 человек.

Как уточняет «РИА Новости», один из голодающих требует, чтобы к нему по очереди пускали нескольких его жен, а другой пытается добиться разрешения на телефонные разговоры на английском языке.

Известно, что голодовку заключенные объявили еще 19 июля, и с тех пор не выходят на завтрак, обед и ужин. Но, по данным ГУ ФСИН, они всё же питаются продуктами из передач.

Таким образом они требуют сменить руководство колонии, ослабить режим, получить какие-то преференции и льготы, которые не соответствуют режиму этой колонии.