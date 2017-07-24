«Автодор» с 24 июля по 1 октября на федеральной трассе М-4 «Дон» в Воронежской и Липецкой областях вводит временную индексацию тарифов при оплате проезда наличными средствами. Размер индексации будет зависеть от протяженности участка. Для владельцев транспондеров цены останутся прежними.

Например, на пункте взимания платы на 339-м км в Липецкой области (платный участок — 330–414-й км) в дневное время оплата для легковых автомобилей без прицепов возросла до 150 рублей, для небольших грузовиков и легковушек с прицепом цена составила 210 рублей, пишет ИА «Абирег».

Ранее, в марте, выросла плата за проезд по семи участкам автомобильной дороги М-4 «Дон». Повышение оплаты обусловлено ежегодной индексацией «с учетом накопленного сводного индекса потребительских цен», который за 2016 год, согласно данным Росстата, составил 5,4%. Этот механизм прописан в утвержденной правительством программе деятельности «Автодора» на 2010–2020 годы. При этом на участках М-4 «Дон» с 93 по 211-й км (в Московской и Тульской областях) и с 517 по 544-й в обход села Новая Усмань в Воронежской области стоимость проезда не изменилась по сравнению с 2016 годом.