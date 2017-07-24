Муж погибшей в аварии самолета компании Unijet во Внуково стюардессы обжаловал амнистию водителя снегоуборочной машины Владимира Мартыненко и его начальника Владимира Леденева. Дата рассмотрения апелляции пока не назначена.

Пресс-секретарь Солнцевского суда Москвы рассказала, что в инстанцию по почте поступила апелляционная жалоба от Патрика Вервеля — супруга погибшей стюардессы. Владимир Мартыненко получил четыре года колонии, а Владимир Леденев — 3,5 года. Однако из-за амнистии в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне они были освобождены.

Напомним, в ночь на 21 октября 2014 года в аэропорту Внуково при взлете разбился, столкнувшись со снегоуборочной машиной, легкомоторный самолет Falcon 50EX авиакомпании Unijet. При крушении погибли четыре человека — президент французского энергетического концерна Total Кристоф де Маржери и три члена экипажа.

По версии следствия, за рулем снегоуборочной машины находился Владимир Мартыненко в нетрезвом состоянии. Нарушив правила, он выехал на взлетно-посадочную полосу, за чем не проследил старший инженер смены Владимир Леденев.