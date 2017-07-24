Генпрокуратура России направила в Интерпол поручение об организации международного розыска вывшего главы «Вымпелкома» Михаила Слободина.

Об этом в понедельник, 24 июля, сообщили в Генпрокуратуре на официальный запрос журналистов RNS.

Уточняется, что целью должен стать его арест и выдача по всем странам — членам Интерпола.

Год назад в центральном офисе «Т Плюс» и в самом холдинге «Ренова» прошли обыски по делу о получении взяток на общую сумму свыше 800 млн рублей. Тогда были задержаны глава «Т Плюс» Борис Вайнзихер и управляющий директор компании «Ренова» Евгений Ольховик.