На украинско-польской границе умер ученый Юрий Зелинский. Инцидент произошел 21 июля, но личность скончавшегося стала известна «Вестям» только в понедельник.

Коллеги Зелинского рассказали, что 70-летний ученый ехал в Польшу на международную математическую встречу. В поездку профессор взял с собой письмо с просьбой посодействовать беспрепятственному пересечению границы, подписанное руководством Института математики Национальной академии наук Украины, в котором он работал.

Несмотря на это, польские пограничники отказали профессору. Сообщается, что пожилому мужчине стало плохо на территории Польши. Ему вызвали «скорую» с обеих сторон границы. Польские медики прибыли на место через пять минут, к тому времени ученый был уже мертв. По предварительной информации, он скончался из-за гипертонии, передает «Лента.ру».