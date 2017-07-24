После обвала на шахте «Анжерская Южная» в Кемеровской области судьба двух горняков остается неизвестной, сообщил журналистам источник в экстренных службах региона.

«После обвала на шахте в Кемеровском районе на связь не вышли два горняка», — цитирует собеседника «РИА Новости».

Уточняется, что после обвала на поверхность удалось вывести 77 шахтеров. Все обстоятельства происшествия выясняются.

По словам представителя регионального главка МЧС, информация о выбросе угля и газа поступила в оперативную службу ведомства в 23.40 по местному времени.