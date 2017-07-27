Музей-заповедник «Коломенское» представил новую выставку из цикла, посвященного жизни и духовному подвигу святых. Экспозиция «Иконописный образ Иоанна Крестителя», разместившаяся в церкви святого Георгия Победоносца, рассказывает о деяниях Иоанна Предтечи, крестившего Иисуса Христа.

По словам заместителя директора музея по экспозиционно-выставочной деятельности Татьяны Ениной, храмовое пространство идеально подходит для подобных проектов.

— Мы всегда стараемся представить в церкви святого Георгия экспонаты на тему духовной жизни из наших фондовых коллекций, — сообщила «Известиям» Татьяна Енина. — Таким образом мы можем продемонстрировать уникальные произведения искусства из запасников: иконы, рукописные и старопечатные книги. Экспозиция рассчитана на людей, которые интересуются историей искусства, историей России в целом.

Повествование начинается с первых дней жизни Иоанна. На иконе «Рождество Иоанна Предтечи» изображена его мать Елизавета, возле которой сидит отец младенца и пишет его имя. Ряд икон посвящен подвижнической жизни Крестителя в пустыне. Святой одет в темный плащ и власяницу, держит в руках свиток с текстом из проповеди. Фоном служит пустынный пейзаж с деревом, в которое воткнута секира, напоминающая о словах из Евангелия от Луки: «Уже и секира при корне дерева лежит: всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь».

Ключевой сюжет — крещение Христа — отражен в иконе «Богоявление Господне». На ней изображены Иисус и склонившийся над ним Иоанн. Креститель дотрагивается до головы Христа. За этим наблюдают ангелы, а над Иисусом парит Святой Дух в окружении лучей света.

Одна из самых ценных и древних икон как в экспозиции, так и во всей коллекции музея — «Иоанн Предтеча Ангел пустыни». Она содержит 24 клейма жития Иоанна Крестителя, по которым можно проследить весь земной путь святого. В центре — сам Иоанн, изображенный в полный рост с крыльями за спиной. В его руке чаша с отрубленной головой, символизирующей его мученическую смерть.

Как отмечает Татьяна Енина, этот сюжет связывает иконографию святого с историей церкви Усекновения главы Иоанна Предтечи в Коломенском, построенной в XVI веке. В ней нередко бывал Иван Грозный, названный в честь Иоанна Крестителя. А потому экспозиция включает и гравюру с портретом царя, датированную 1819 годом.

Всего на выставке представлено 20 экспонатов из фондовых коллекций музея, среди которых иконы, книги, а также тиражная графика (фототипии и гравюры). Коллекция книг включает Минею служебную на июнь 1646 года (тексты служб, посвященных святым и праздникам), Синодик Леонтия Бунина конца XVIII века (поминальная книга) и Пролог на июнь–август 1752 года из церкви Усекновения главы Иоанна Предтечи в селе Дьяково (сборник кратких житий святых).

Благодаря тому что выставка расположилась вдоль противоположной алтарю стены, иконы и другие артефакты гармонично вписались в интерьер церкви святого Георгия Победоносца. Плюс ко всему, каждый экспонат сопровождается подробной аннотацией.

Выставка продлится до 12 ноября.