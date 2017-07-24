Зять президента США Джаред Кушнер заявил, что ни он, ни другие помощники Дональда Трампа не вступали в сговор с Россией в рамках прошлогодней американской избирательной кампании.

С таким заявлением он выступил в понедельник, 24 июля, перед телекамерами в Белом доме.

«Позвольте мне со всей ясностью заявить: я не вступал в сговор с Россией и я не знаю никого в избирательном штабе, кто вступал в такой сговор», — цитирует его слова ТАСС.

В настоящее время Кушнер является старшим советником американского лидера.