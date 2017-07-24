В Красноярском крае 52 автобуса прошли проверку на уровень содержания загрязняющих веществ в отработанных газах. В результате выявлено девять нарушителей. Данные направлены в районные прокуратуры.

Как передает «Наш Красноярский край», совместный проект регионального минприроды и управления ГИБДД по контролю за выбросами начался 3 июля. Рейды проходят дважды в неделю. Уровень загрязняющих веществ проверяется переносным газоанализатором и дымомером.

Средний возраст российского парка автобусов составляет 15,9 года, 45% единиц старше 15 лет. Доля иномарок составляет 27%. Лидером является «ПАЗ» (168,1 тыс. шт.), на втором месте — «КАвЗ» (55,8 тыс. шт.), а замыкает первую тройку «ЛиАЗ» (34 тыс. шт.).