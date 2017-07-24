Правоохранители проверят размещенную в соцсетях информацию о второй партии вскрытых посылок и писем, найденных в Ростовской области.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.

«По факту размещения 24 июля в интернете информации об обнаружении вскрытых и выброшенных посылок проводится проверка», — сообщили в ведомстве.

Сообщение о вскрытых посылках появилось в соцсетях днем в понедельник. По словам автора публикации, вскрытая корреспонденция была обнаружена между Ростовом-на-Дону и Батайском возле пляжа «Голубые озера» на побережье реки Чмутовая.

Первую партию вскрытых посылок нашел в субботу в Ростове-на-Дону местный рыбак в камышах рядом с яхт-клубом «Аврал».