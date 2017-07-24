В городе Кемерово состоялся суд по делу об аварии, жертвами которой стали трое взрослых и двое детей. На скамье подсудимых оказался водитель «КамАЗа».

ДТП с участием грузовика и ВАЗ-2112 произошло 15 марта. Погибли 35-летний водитель легкового автомобиля, 29-летний мужчина, 24-летняя женщина и двое детей — девочки 5 месяцев и 4 лет. Все они проживали в городе Топки. Тяжелые травмы получила 9-летняя девочка, сообщает ИА FlashSiberia.

Как установили следователи, шофер грузовика при повороте налево на второстепенную дорогу не предоставил преимущество движения встречному легковому автомобилю и выехал на встречную полосу. Суд признал его виновным и назначил наказание в виде четырех лет лишения свободы, которые он будет отбывать в колонии-поселении.