Первый гуманитарный конвой в зону деэскалации «Восточная Гута» в Сирии направят 25 июля. Об этом сообщили в российском Центре по примирению враждующих сторон на территории Сирии.

Местным жителям доставят продовольствие и медикаменты. Кроме того, из зоны деэскалации вывезут больных и раненых для дальнейшего прохождения лечения в медучреждениях, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Напомним, соглашения по новой зоне деэскалации «Восточная Гута» были подписаны 22 июля.