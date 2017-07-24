Экспертиза по факту отравления алкоголем в Коми займет не менее месяца. Причиной гибели нескольких жителей Прилузья стало употребление суррогатов спиртного.

Как отмечают в СУ СК, подобных дел в последние годы в Коми стало меньше. Теперь часто встречается произведенный в кустарных условиях этиловый спирт, который сам по себе опасности не представляет. Либо попадается самодельный самогон, изготовление которого влечет за собой административное наказание, пишет ИА «Комиинформ».

17 июля в деревне Черемуховка Прилузского района Республики Коми пятеро местных жителей отравились техническим спиртом. Трое из них скончались, двое были госпитализированы. По предварительным данным, мужчины занимались строительством дома для предпринимателя из Летки. В сарае находилась бочка с техническим спиртом. Наниматель предупреждал мужчин, что пить его категорически нельзя. Кроме того, на самой бочке были запрещающие надписи. Мужчин это не остановило, и, когда хозяин уехал, они разлили жидкость в пластиковые бутылки и выпили. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Назначены физико-химическая и судебно-медицинская экспертизы.