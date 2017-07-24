В первые шесть месяцев этого года из Сибири в другие страны вывезены лесоматериалы стоимостью $1,3 млрд. По данным Сибирского таможенного управления (СТУ), нынешний показатель превзошел на 20,6% результат аналогичного периода прошлого года.

Общий объем лесоматериалов составил более 11,8 млн куб. м, а по цене достиг 18,4% общей стоимости экспорта товаров и продуктов. Статистика не учитывает поставки в страны Евразийского экономического союза, отмечает Сибирское агентство новостей.

21% объема поставок приходится на необработанную древесину, 79% — на продукцию после разной степени обработки. Большая часть лесоматериалов направлена в Китай, Японию, Германию, Египет, Афганистан и Республику Корея.