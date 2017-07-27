Федеральная еврейская национально-культурная автономия (ФНКА) намерена обратиться в Европарламент с заявлением против принятого в Польше закона о сносе памятников советским войнам (текст заявления есть в распоряжении «Известий»). Об этом изданию сообщили в организации, пояснив также, что возможный снос памятников можно считать началом «пересмотра истории». Обращение будет направлено в Европарламент, на мероприятие при ООН и ОБСЕ. Также вопросом подготовки аналогичного заявления сейчас занимаются и в Общественной палате (ОП).

17 июля президент Польши Анджей Дуда подписал поправки в закон о запрете пропаганды коммунизма. Согласно закону, памятники советской эпохи подлежат в стране сносу. Закон должен вступить в силу 17 сентября. 19 июля последовала реакция Государственной Думы, обратившейся к европейским парламентариям и межпарламентским организациям с призывом осудить этот законопроект. 25 июля Совет Федерации обратился к президенту страны Владимиру Путину с просьбой принять меры по ограничению сотрудничества с Польшей.

Автор обращения, президент ФНКА, член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям Владимир Штернфельд рассказал «Известиям», что намерен отправить письмо в адрес председателя Европарламента Антонио Таяни, а также передать обращение представителей ФНКА председателю Комитета по ликвидации всех форм расовой дискриминации при ОНН, 93-я сессия которого начнется в Женеве 31 июля. Также он собирается озвучить его во время выступления на Совещании по человечеству при ОБСЕ, которое пройдет в Риге в начале сентября.

"Если закон вступит в силу, то память о советских солдатах и офицерах, которые ценою своей жизни спасали Польшу, а затем всю Европу, будет стерта", - говорится в письме. - "Те самые памятники, которые так мозолят глаза нынешним польским депутатам, построили не русские, а поляки, по своей собственной инициативе, чтобы не забыть то, что для них дорого. И разрушая их, Польша плюет не на Россию (у нас предостаточно своих мемориалов), а на память своих собственных предков. Многие из которых, кстати, еще живы - ведь для нынешних времен возраст 90 лет не является таким уж исключительным".

Реакция гражданского общества

Председатель федеральной польской национально-культурной автономии «Конгресс поляков в России» Галина Романова в беседе с "Известиями" выразила сожаление в связи с происходящим.

- Конечно, некоторые (памятники - "Известия") можно было бы убрать, но если это акция повсеместная... Наверное, там есть памятники, которые требуют заботы, - пояснила она. - Нужно будет ознакомиться с этим законопроектом.

Снос памятников не коснется надгробий и скульптур в местах захоронений. В связи с этим генеральный секретарь Конференции католических епископов России Игорь Ковалевский заявил "Известиям", что «католическая церковь России не может комментировать действия светских властей другого государства».

- Я точно знаю, что Польша христианская страна, в которой существуют глубокие традиции относительно мест захоронения, и я по опыту своему имею уверенность, что места захоронения будут сохранены в Польше в надлежащем состоянии, - сказал он.

Глава Фонда «Российско-польский центр диалога и согласия» Юрий Бондаренко в беседе с «Известиями» подчеркнул, что польское руководство пытается тем самым «стереть флаг истории и выставить себя перед всем миром сначала жертвами немецкой оккупации, а затем советской». По его мнению, памятники являются «живым опровержением» такой концепции и свидетельствуют, что Советский Союз освобождал Польшу от фашизма. Поэтому советские монументы «не вписываются в тренд польской политики».

- Они будут уничтожены любой ценой. Будем мы протестовать или нет, не имеет значения, - сказал "Известиям" Юрий Бондаренко. - В 1920-е годы, после советско-польской войны (1919-1921), в центре Варшавы был взорван православный собор Александра Невского работы великого Александра Бенуа. Это был один из крупнейших в Российской империи храмов. Там до сих пор нет никакого знака. И 99 из 100 варшавян не знают даже, что он там был. Поляки говорят, что это был символ русификации. Но исходя из этой логики, должны были снести тот же собор Александра Невского в Таллине, соборы в Хельсинки и Риге, но все они до сих пор в сохранности.

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений и член Совета при президенте по межнациональным отношениям Иосиф Дискин пояснил «Известиям», что ОП РФ также намерена подготовить заявление на эту тему.

- Мы с коллегами это обсуждали. В ОП готовится заявление о протесте. Нет уверенности, что мы за неделю соберем голоса, но желание есть, - сказал он «Известиям». - Это безобразие – переписывание истории войны. Что касается активизации ФНКА, то тут все очевидно - Красная Армия освободила целый ряд концлагерей, и это был вклад в то, что Холокост был остановлен. Иосиф Дискин пояснил, что задержка в подготовке заявления ОП РФ вызвана тем, что часть членов палаты сейчас находятся в отпусках. Также он выразил удивление тем, что с аналогичным заявлением не выступила национальная культурная автономия поляков России.

В 2015 году Минобороны РФ заявляло о том, что в Польше зафиксирован 21 случай вандализма в отношении советских и российских захоронений, в большинстве случаев речь идет о кладбищах советских солдат времен Второй мировой. По этому показателю Польша занимает первое место в Европе, отмечали в МО.