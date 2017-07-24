Около двух недель назад «заместитель» лидера террористической группировки ИГ (запрещена в России) Ийяд аль-Обайди был ликвидирован в результате авиаудара, сообщает агентство Mawazin со ссылкой на источники в разведке Ирака.

«Аль-Обайди был убит примерно 14 дней назад в окрестностях города Телль-Афар авиаударом по его укрытию», — цитирует сообщение агентства «РИА Новости».

Уточняется, что аль-Обайди было около 50 лет. Он являлся военным министром террористов. СМИ ранее прочили его в преемники аль-Багдади.