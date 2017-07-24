Ситуация с Siemens не отразится на российских компаниях, учитывая конкуренцию на рынке. Об этом заявил глава Минэнерго РФ Александр Новак.

«У нас рынок абсолютно конкурентный в стране. Всё, что поставляет Siemens, могут поставлять и другие компании, в том числе и в сфере электроэнергетики. И во многом в рамках импортозамещения мы сами научились производить соответствующее оборудование. Я не думаю, что это эффективно им уходить с рынка. Для нас же это не несет рисков», — сказал глава ведомства.

Напомним, немецкий концерн 21 июля заявил о прекращении поставок энергооборудования по государственным заказам в России. Ранее сообщалось, что Siemens планирует выйти из российской компании «Интеравтоматика», которая, как утверждает агентство Reuters, была одним из подрядчиков, занимающихся установкой произведенных концерном турбин в Крыму.

В правительстве Германии обсуждаются ответные меры после поставки турбин Siemens в Крым. Об этом в понедельник заявила официальный представитель кабмина ФРГ Ульрике Деммер.

Немецкий концерн также подал иск в арбитражный суд Москвы, связанный с якобы поставкой газовых турбин Siemens в Крым. Рассмотрение дела отложено до 21 августа.