Цены на подержанные автомобили в России в среднем выросли на 2%. Таким образом, средняя стоимость автомобиля с пробегом составляет 580 тыс. рублей.

В то же время цена на автомобиль в столице и в регионах страны существенно разнится. Так, в Москве подержанную машину с пробегом можно купить за 820 тыс. рублей. Как отмечает «Федеральное агентство новостей», средний возраст машины с пробегом составляет 10 лет. Самые «молодые» такие машины можно купить в Татарстане — их возраст в среднем составляет 7 лет. Самые старые модели зафиксированы в Новосибирске — более 12 лет.

На вторичном рынке в России чаще всего можно встретить отечественные автомобили Lada, а это 18% от всего объема. Вторую строчку занимает японская Toyota, третью — немецкий Volkswagen.