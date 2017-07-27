Союз добровольцев России (СДР) начал активно развивать интернет-волонтерство. Идея в том, что не у всех есть время съездить, к примеру, в детский дом. Но желание помочь есть у многих. Прочитать лекцию, провести правовой ликбез и даже выступить с концертом можно дистанционно. Письма с предложением поддержать инициативу и создать «дорожную карту» по развитию онлайн-волонтерства уже направлены в Агентство стратегических инициатив, Общественную палату РФ и вице-премьеру Ольге Голодец.

Статистика волонтерства противоречива, поскольку нет единой базы, которая бы учитывала всех добровольцев. Так, по данным Gallup International, в России подобной деятельностью занято менее 15% трудоспособного населения (а это чуть более 10 млн человек), в основном молодежь, студенты, у которых много свободного времени.

У Росстата другие цифры. В 2016 году волонтерской деятельностью в России занимались 1,4 млн человек. Больше всего эти люди были вовлечены в социальную работу — 561 тыс., благоустройство — 235 тыс., помощь животным — 101 тыс., сбор средств под различные нужды — 98 тыс. При этом 69% волонтеров тратили на это менее 9 часов в месяц, 17% — 9–15 часов, 9% — 16–30 часов и лишь 5% — более 30 часов.

По экспертным оценкам, виртуальных добровольцев в России пока мало. Однако новый проект СДР, как прогнозируют там, может вдвое увеличить количество граждан, фактически вовлеченных в волонтерскую деятельность.

Проект только начал реализовываться, о результатах говорить рано. Но, к примеру, известные юристы и по совместительству волонтеры Сергей Афанасьев, Кирилл Иванов и Павел Князев уже провели бесплатно два десятка консультаций онлайн.

Помимо желания людей нужна система, которая свяжет разные организации, работающие с онлайн-волонтерами, база для подготовки потенциальных добровольцев и единая площадка для диалога с теми, кому нужна помощь.

В письме Ольге Голодец (есть в распоряжении «Известий») отмечается, что в декабре 2016 года президент РФ заявил о необходимости снять барьеры для развития волонтерства в стране. И Союз добровольцев предлагает «рассмотреть возможность разработки «дорожной карты» по развитию виртуального волонтерства».

— Этот вид деятельности не только значительно расширяет возможности и территориальные границы волонтерства, но и привлекает людей, имеющих навыки, авторитет, желающих помогать, но порой не имеющих временной возможности оказывать поддержку лично, — рассказала сопредседатель Союза добровольцев России Анастасия Короткова. — В числе таких людей могут быть и люди известные. Но достигнуть максимального результата мы сможем только в случае консолидации сил онлайн-волонтеров в одном месте. В связи с этим мы видим необходимость развития системы виртуального волонтерства на площадке интернет-платформы «добровольцыроссии.рф» и готовы включиться в ее разработку.

Союз добровольцев уже обратился к звездам как в России, так и за рубежом. Среди них — Диего Марадона, Стивен Сигал, Рой Джонс, Милла Йовович, Эмир Кустурица и Ник Вуйчич.

— Нужно идти в ногу со временем, — говорит один из тех, кто уже откликнулся на инициативу, лидер группы «Моральный кодекс» Сергей Мазаев. — К примеру, в моем плотном концертном графике трудно найти столько времени, чтобы лично провести, скажем, мастер-классы для детей, как бы мне ни хотелось. А вот онлайн — без проблем.

Впрочем, идея интернет-волонтерства не нова.

— Есть ряд проектов в интернете, где IT-специалисты бесплатно создают для людей сайты. Юристы в рамках pro bono, то есть бесплатно, консультируют незащищенные слои населения, в том числе используя интернет, — рассказал «Известиям» директор Союза волонтерских организаций и движений Владимир Хромов.

Одна из проблем виртуального волонтерства — при нем редко можно добиться эмоциональной привязанности, которая возникает при личном посещении детского дома или дома престарелых. Поэтому и среди нынешних онлайн-волонтеров «текучка сильнее, чем среди обычных».

— Сегодня у такого занятого человека время есть, завтра нет. Главное условие, чтобы кому-то реально помочь, — общение должно быть регулярным и профессиональным, — пояснила президент фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам» Елена Альшанская.

Среди методов эффективной дистанционной помощи эксперты называют переписку с заключенными и IT-волонтерство (в частности, помощь в создании сайтов).