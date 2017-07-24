Главный редактор футбольных трансляций «Матч ТВ» Валерий Карпин принял решение приостановить телевизионную карьеру и вернуться в большой футбол в качестве тренера. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 24 июля на сайте телеканала.

«Я рад, что мне удалось попробовать себя на новом поприще, но в последнее время я стал скучать по большому футболу», — отметил Карпин.

Он также пояснил, что никогда не стремился строить телевизионную карьеру. «В первую очередь я тренер», — добавил он.

Для руководства «Матч ТВ» решение Карпина не стало неожиданностью.

«Мы с самого начала понимали, что Карпин рано или поздно вернется в футбол», — заявил генеральный директор «ГПМ Матч» Дмитрий Гранов.

В сообщении также говорится, что 31 июля — последний рабочий день Карпина на телеканале. После ухода с «Матч ТВ» он будет готов рассмотреть варианты продолжения карьеры в футболе.

Валерий Карпин занимает должность главреда футбольных трансляций «Матч ТВ» с февраля 2017 года.