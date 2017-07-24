Участники рок-группы Linkin Park после смерти солиста Честера Беннингтона опубликовали трогательное послание, посвященное ему.

«Наши сердца разбиты. Волны горечи и нежелания верить в случившееся захлестывают, мы пытаемся совладать с собой и преодолеть случившееся», — написано на официальной странице группы.

Также музыканты отметили, что не знают, каким будет будущее коллектива.

«Наша любовь сочинять и исполнять музыку неистребима. Мы не ведаем, как сложится наше будущее, но мы знаем, что ты сделал жизнь каждого из нас лучше», — написали они.

Утром 20 июля музыкант был обнаружен повешенным в своем доме в пригороде Лос-Анджелеса, ему был 41 год. Последние годы он боролся с алкогольной и наркотической зависимостью.