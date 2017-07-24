Шесть человек, в том числе четверо детей пострадали в ДТП с участием пассажирского автобуса и большегрузной машины в Бурятии. Авария произошла в Кабанском районе республики на 260-м км федеральной автодороги «Байкал».

По информации республиканского МВД, трое из шести пострадавших, в том числе двое несовершеннолетних доставлены в больницы с различными травмами. Остальные были отпущены домой после после оказания медицинской помощи на месте аварии.

По предварительным данным, 37-летний водитель автобуса Toyota Hiace не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с большегрузной машиной Scania. Медосвидетельствование показало, что оба водителя в момент ДТП были трезвыми, пишет ТАСС.

В попавшем в аварию автобусе из Иркутской области в Бурятию направлялись две семьи, в момент ДТП он использовался как личный транспорт. Причины столкновения сейчас устанавливаются.