Новый речной вокзал в Самаре откроют в начале лета 2018 года. Разработка проекта завершена. По планам властей, во время чемпионата мира по футболу будут в полной мере использованы возможности водного транспорта.

Здание вокзала будет многофункциональным, пишет НИА «Самара». В навигационный период оно будет служить транспортным узлом, зимой станет культурной площадкой для проведения выставок и конференций.

Площадь объекта составит около 1,5–2 тыс. кв. м с учетом зала ожидания, второго этажа, кафе, зоны продажи путевок и билетов. Строительство обойдется в 360 млн рублей, сообщает СамРУ.ру.

Напомним, чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 российских городах. В Самаре пройдут матчи групповой стадии, 1/8 и четвертьфинала мундиаля.