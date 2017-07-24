Телетрансляцию первого «Недетского разговора» российского президента Владимира Путина с воспитанниками образовательного центра «Сириус» посмотрели 1 млн 406 тыс. россиян, свидетельствуют данные исследовательской компании Mediascope, опубликованные в понедельник.

Участие в разговоре с президентом приняли более 800 детей из 66 регионов страны. Прямая трансляция разговора велась телеканалом НТВ. За три часа участники обсудили выборы и ситуацию в экономике, поддержку молодых ученых и науки в целом, развитие технологий и образование, а также энергетическое будущее России и цензуру в интернете.