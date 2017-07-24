Американский писатель Джордж Мартин, известный по книгам «Песнь льда и огня», пообещал выпустить одну-две книги о Вестеросе в 2018 году. Об этом сообщает Radio Times.

По словам писателя, в сети он видел утверждения пользователей, согласно одним из которых он уже написал новую часть саги, но не выпускает ее по какой-то «гнусной» причине, а согласно другим — не написал еще ничего, сообщает «Газета.Ру». Автор «Игры престолов» подчеркнул, что оба заявления равнозначно ложные. В то же время Мартин отметил, что в настоящее время не знает, какая часть появится в продаже раньше: «Ветра зимы» или первый том «Огня и крови». Однако он убежден, что в 2018 году одна из книг, а может, и две — будут изданы.

«Огонь и кровь» — это предыстория «Песни льда и огня», посвященная правлению династии Таргариенов.