Американский рок-музыкант Элис Купер обнаружил картину Энди Уорхола «Маленький электрический стул» в кладовке своего дома. Об этом сообщает The Guardian.

На работе, выполненной в красно-черных тонах, изображен электрический стул, на котором в 1953 году были казнены признанные виновными в шпионаже в пользу СССР Юлиус и Этель Розенберг.

Купер и Уорхол познакомились в 1972 году. В то время художник еще не был так популярен, а его работы стоили очень дешево. Шелкография из серии «Смерть и Катастрофа», созданная в начале 1970-х годов, более 40 лет хранилась с концертной атрибутикой музыканта в его доме.

«Тогда никто не думал, что работа чего-то стоит. Энди Уорхол еще не был тем самым Энди Уорхолом», — цитирует сетевое издание m24.ru менеджера Элиса Купера Шепа Гордона.

О работе вспомнили лишь в 2015 году, когда подобное полотно в зеленых тонах было продано на аукционе Christie’s более чем за $11 млн.