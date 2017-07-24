Сотрудники правоохранительных органов задержали двух жителей Архангельска 28 и 25 лет, которые вымогали у предпринимателя крупную сумму денег и пытались навязать ему свои услуги в качестве покровителей.

Мужчин задержали одновременно, но в разных районах города. Для этого сотрудниками ведомства была разработана специальная операция. По месту жительства задержанных провели обыски и изъяли компьютерную технику и документы, которые могут помочь обвинению, сообщает News29.Ru.

Сейчас в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье о вымогательстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Мужчины находятся под стражей. Сотрудники полиции также проверяют их на причастность к аналогичным преступлениям.