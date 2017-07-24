Мобильное приложение системы-112 теперь доступно в интернет-магазинах AppStore и GooglePlay по запросу «112 МО». Оно уже функционирует и будет обновляться в дальнейшем, учитывая пожелания пользователей.

Приложение поможет вызывать экстренные службы или сообщить о ЧС. В нем удобный интерфейс, позволяющий связаться с оператором, нажав кнопку в центре экрана смартфона. Кроме того, с помощью приложения можно разместить сообщение о ЧП на интерактивной карте, а также найти ближайшие больницы, травмпункты, МФЦ и ЕДДС. На карте отображаются название выбранного учреждения, адрес, а также контактный телефон и расстояние до него. Также в приложении можно найти справочную информацию об оказании первой помощи и необходимых действиях при возникновении ЧС.

Кроме того, внедрен сервис обработки сообщений от людей с нарушением слуха и речи, функционируют возможность вызова экстренных служб с помощью SMS и геопозиционирование для тех, кто не может определить свое местоположения.

В пресс-службе зампреда правительства Московской области Дмитрия Пестова отметили, что подмосковная система-112 — самая масштабная в России, ее работу обеспечивают свыше 3,5 тыс. специалистов, сообщает телеканал «360».