Самолет марки Cessna разбился в штате Синалоа на северо-западе Мексики, в результате авиакатастрофы погибли семь человек.

Об этом сообщает в понедельник, 24 июля, радиостанция «Нотисиас МВС».

Уточняется, что катастрофа произошла примерно в 28 км от аэропорта Кульякана, столицы штата. Судя по опубликованному списку погибших, как минимум трое из них были членами одной семьи. Власти приступили к расследованию обстоятельств трагедии. Сведений о причинах случившегося обнародовано не было.