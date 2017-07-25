Сегодня завершается весенняя сессия Совета Федерации. Она стала одной из самых продолжительных. Но не потому, что наша работа была недостаточно активной или слабо организованной. Просто сама жизнь, потребности развития страны, ситуация на международной арене диктовали необходимость оперативно рассматривать и принимать достаточно большое количество нормативных правовых актов, решать другие вопросы, входящие в компетенцию палаты. Мы направляли наши усилия на подготовку и принятие законодательных актов, имеющих ключевое значение для осуществления положений посланий и указов президента Российской Федерации, для закрепления позитивных тенденций, наметившихся в сфере экономики и социальной сферы, для отстаивания интересов России на международной арене.

Есть все основания оценить завершающуюся сессию как продуктивную. Это во многом результат того, что за четверть века в стране сложилась культура парламентаризма. Как и в других демократических государствах, ядро депутатского и сенаторского корпуса в России ныне составляют профессиональные политики. Сформировалась отлаженная система как функционирования органов законодательной власти всех уровней, так и их взаимодействия со всеми остальными сегментами политического устройства. Важно и то, что в стране сложилась сама атмосфера понимания важности роли законодательной ветви власти, внимательного и уважительного к ней отношения и в рамках государства, и в обществе. Наши мнения, позиции, решения стали в полном смысле ключевым элементом государственно-политического механизма страны. Ничего подобного не было ни в советское время, ни в первое десятилетие Российской Федерации.

В эту сессию сделано действительно немало. Состоялось 14 заседаний Совета Федерации, сегодня пройдет 15-е, одобрено свыше 230 законов. Они охватывают все основные направления деятельности государства, все ключевые сферы жизни общества.

Думаю, следует отметить в этой связи вклад в законотворчество самой нашей палаты. За время весенней сессии члены Совета Федерации, в том числе совместно с депутатами Государственной думы, подготовили и внесли 88 законопроектов. Из них 11 уже стали действующими законами, другие находятся на различных стадиях рассмотрения. Будем и далее высоко держать эту планку с тем, чтобы как можно полнее раскрыть потенциал Совета Федерации, сенаторов в этой сфере.

Эффективность труда парламентариев, как известно, измеряется не только количеством, но и качеством законов. Их подготовку мы вели самым тщательным образом. Первостепенное внимание было уделено дальнейшему совершенствованию взаимодействия с Государственной думой, институтом президентской власти, правительством России, федеральными ведомствами, субъектами Российской Федерации.

С заметно большей отдачей использовали такие имеющиеся у нас инструменты, как экспертные структуры Совета Федерации, выездные заседания комитетов палаты, встречи на площадке «Время эксперта». Провели около 60 круглых столов с участием ученых, специалистов, представителей самых различных партий, общественных объединений, включая оппозицию. Это наша принципиальная позиция — взаимодействовать со всеми, кто действует в рамках Конституции России, существующих законов. Потому что истина, правильные решения рождаются только в процессе открытого и конструктивного диалога. Считаю, что благодаря такому подходу среди одобренных нами законов нет ни одного, в актуальности и эффективности которого у нас были бы сомнения.

В ходе сессии особый упор был сделан на финансовую составляющую экономической политики. Палата подготовила предложения по формированию концепции федерального бюджета на следующий трехлетний период, в том числе закон, корректирующий «бюджетное правило», что позволит снизить зависимость параметров федерального бюджета от конъюнктуры рынка энергоносителей. Большая, даже очень большая работа проделана по совершенствованию правовой базы, необходимой для улучшения регулирования кредитно-финансовой сферы, оздоровления банковского сектора. Одобренные нами законы, несомненно, помогут деятельности Центрального банка и Минфина, направленной на решение связанных с этим задач, повысят прозрачность и эффективность действующих финансовых институтов и инструментов, надежно защитят интересы как граждан, так и юридических лиц.

Не остались без внимания вопросы социальной политики Российского государства. Внесены уточнения и изменения в ряд нормативных правовых актов, связанных с усилением социальной защищенности некоторых категорий граждан. Продолжили контролировать выполнение майских указов президента Российской Федерации, осуществление индексации пенсий, федеральных и региональных программ поддержки семей, выплаты пособий.

В этом году завершается реализация Национальной стратегии действий в интересах детей. Документ, если вдуматься, новаторский, поскольку ничего подобного в истории нашей страны не создавалось. Приняты правовые акты по таким вопросам защиты детей и детства, которые в нашей стране вообще никогда не регулировались. Сегодня можно с уверенностью сказать, что цели Стратегии достигнуты. Дети, семья стали реальным приоритетом деятельности Российского государства.

Вместе с тем мы держим в поле зрения вопросы, вызовы, которые рождает в сфере детства сама жизнь. В частности, благодаря инициативе палаты принят закон о выплате пенсий детям, чьи родители не установлены. В оперативном порядке подготовили и приняли закон, направленный против так называемых групп смерти, подталкивающих детей к суициду. По-прежнему держим под контролем тему безопасности детского отдыха.

Естественно, надо идти дальше, потому что будущее страны в значительной мере предопределяется ее политикой в области семьи и детства. В новых условиях продолжением Стратегии станет «Десятилетие детства» — проект, одобренный главой Российского государства.

Особенность завершающейся сессии — активная деятельность Совета Федерации в области международных связей, межпарламентской дипломатии. И сама интенсивность этих контактов, и их результаты говорят о том, что Россия была и остается авторитетным членом международного сообщества, активным и влиятельным участником мировой политики. Убедительное подтверждение тому — проведение осенью в Санкт-Петербурге 137-й ассамблеи Межпарламентского союза. Подготовка к ней идет полным ходом.

Вместе с тем мы отдаем себе отчет в том, что политика давления на нашу страну, попытки сделать ее ареной очередной «цветной революции» вряд ли прекратятся в обозримом будущем. Вот почему наша палата сочла необходимым создать Временную комиссию по защите государственного суверенитета и противодействию вмешательства во внутренние дела Российской Федерации. Речь не идет о «закручивании гаек», ограничении прав граждан и наступлении на свободу слова, в чем нас пытаются обвинить за рубежом, да и определенные круги внутри страны. Наша цель — отпор русофобии, попыткам дестабилизации обстановки в стране, прочная защищенность национальных интересов и безопасности нашей страны, ее граждан.

Приоритетным направлением нашей работы остается контроль над реализацией принятых законов, деятельностью федеральных органов исполнительной власти. Мы провели 17 парламентских слушаний. Заслушана информация вице-премьеров, руководителей федеральных министерств и ведомств по важнейшим вопросам экономического и социального развития страны, государственного управления.

Наступает время каникул. Они у парламентариев, но не у парламента, так как по окончании одной сессии тут же начинается подготовка к следующей. Уже сейчас видно, что осенняя сессия будет не менее насыщенной. Одним из ключевых ее вопросов станет формирование правовой базы цифровой экономики. Готовятся важные законопроекты в социальной сфере. Совет Федерации накопил опыт, располагает всем необходимым для успешного решения задач, которые ставят развитие страны, мировая обстановка.

Автор — председатель Совета Федерации Федерального собрания РФ

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