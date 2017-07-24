24 июля в районе 10:30 утра в Ставропольском крае спасатели выловили из реки Кума тело 24-летнего мужчины, который утонул в субботу.

На данный момент стало известно, что молодой человек ушел купаться в сопровождении знакомого. В реке они поплыли в резные стороны. Когда молодой человек не выплыл, его знакомый просто ушел домой, сообщает NewsTracker.

Сестра погибшего забеспокоилась, когда мужчина не вернулся домой, и обратилась в отделение полиции. В результате осмотра берега реки сотрудниками ведомства были найдены вещи молодого человека. После этого к поискам подключились спасатели. Сейчас тело погибшего передали экспертам для проведения экспертиз и установления причин смерти.