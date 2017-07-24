Британские супруги Крис Гард и Конни Йейтс объявили о своем решении прекратить пятимесячную юридическую борьбу за лечение своего тяжелобольного ребенка Чарли Гарда. Об этом в понедельник сообщила газета The Guardian.

По словам супругов, на судебное разбирательство потрачено слишком много времени и лечить их ребенка с редким генетическим заболеванием уже «слишком поздно». Также супруги Гард и Йейтс объявили о решении отозвать свою заявку на экспериментальное лечение Чарли в США.

Конни Йейтс выразила надежду, что жизнь ее сына не будет напрасной. «Мы только хотели дать ему шанс на жизнь», — добавила она. После прекращения юридической борьбы супруги хотят уединиться с сыном, «каким бы коротким ни было это время».

Таким образом родители Чарли Гарда положили конец длительному эмоциональному судебному процессу, в котором больница Great Ormond Street утверждала, что младенец должен быть отключен от системы жизнеобеспечения, чтобы предотвратить его дальнейшее страдание.

Заявление было сделано ими в преддверии последнего раунда пятимесячного судебного разбирательства, который должен был состояться в Высоком суде Великобритании.