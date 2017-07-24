Глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин предложил ввести внесудебный порядок пополнения реестра экстремистских материалов и блокировки их в интернете.

Александр Бастрыкин предложил «предусмотреть внесудебный (административный) порядок включения» в федеральный реестр экстремистских материалов. Об этом глава ведомства рассказал в интервью «Российской газете».

«Считаю, что такой способ даст возможность более оперативно реагировать на пропаганду экстремизма в сети интернет», — сказал глава ведомства.

Руководитель СКР отметил, что если те, кто разместил информацию, не считают ее экстремистской, то могут оспорить включение в реестр в судебном порядке.