Сотрудники правоохранительных органов города Шаффхаузен в Швейцарии опубликовали фотографию мужчины, напавшего с бензопилой на сотрудников офисного здания в понедельник. Полиция уточняет в пресс-релизе, что рост разыскиваемого преступника составляет около 1,9 м, у мужчины «неухоженный внешний вид» и залысина.

Сотрудники полиции продолжают поиски злоумышленника, который устроил резню.

Швейцарская полиция сообщает также, что обнаружен белый Volkswagen Caddy, на котором, предположительно, подозреваемый в совершении нападения скрылся с места происшествия.

Двое из пяти пострадавших являются сотрудниками страховой компании. В настоящее время им проводятся операции в больнице. Об состоянии остальных раненых пока ничего не сообщается, пишет сайт «Комсомольской правды».

Напомним, неизвестный мужчина с бензопилой проник в понедельник в офисное здание города Шаффхаузен и напал на людей. В результате ранения получили пять человек. Нападавший скрылся.

Власти Швейцарии заявили, что не считают произошедший инцидент терактом.

В посольстве России в Швейцарии сообщили «Известиям», что представители консульства выясняют, пострадали ли граждане России от нападения мужчины.