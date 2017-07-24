Со склада в Воркуте исчезли более 5 т оленьих рогов, которые могли быть заражены сибирской язвой и подлежали уничтожению.

О факте исчезновения в управлении Россельхознадзора по Республике Коми информация поступила 12 июля. Оленеводческое сырье находилось на ответственном хранении у предпринимателя, который ранее не смог предоставить доказательств о безопасности сырья.

Как сообщает ИА FlashNord, в связи с произошедшим жителей Коми, а также соседних регионов предупредили об опасности. Подобное сырье должно сопровождаться ветеринарным свидетельством соответствующей формы либо номером электронного ветеринарного документа. Сейчас в России нет способа проверить оленьи рога на споры сибирской язвы, но допустить заражение людей нельзя.