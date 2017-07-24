Крупная авария произошла в Тамбовской области. На 101-м км трассы Пенза–Тамбов в Гавриловском районе столкнулись четыре автомобиля.

Как сообщает ИА «Онлайн Тамбов.ру», грузовик International 9400 с полуприцепом Dapa совершил столкновение с Lexus RX, а также с Honda CR-V, которая двигалась по встречной дороге. По инерции Lexus налетел на отечественную «Приору».

В результате травмы получили пассажиры Honda — 36-летняя женщина и 9-летняя девочка. Они госпитализированы. Как отметили в правоохранительных органах, от серьезных последствий ребенка уберегло детское удерживающее устройство.

Причины происшествия, а также виновник аварии сейчас устанавливаются.