Минпромторг планирует приступить к развитию отрасли драгоценных металлов и драгоценных камней с помощью создания научно-технического центра, рассказали «Известиям» в Минпромторге. Эта инициатива возникла у министерства после того, как в июне оно получило от Минфина полномочия по реализации промышленной политики в сфере драгоценных металлов и драгоценных камней.

Переход полномочий был зафиксирован постановлением правительства.

- Будет рассмотрен вопрос о создании научно-технического совета по развитию отрасли. Данный механизм уже успешно отработан министерством в ряде других отраслей промышленности, - сообщили в ведомстве.

В данный момент рассматривается вопрос о разработке профильных документов стратегического планирования для отрасли, добавили в Минпромторге. В министерстве также подчеркнули, что в ближайшее время с предприятиями и объединениями предприятий отрасли драгметаллов и драгоценных камней будет проведен ряд установочных совещаний.

- Мы полностью поддерживаем идею создания научно-технического совета по развитию отрасли. Сейчас уже активно обсуждается концепция Индустрии 4.0 в России, в которой ключевую роль будут играть робототехника, автоматизация, индустриальные ИТ-системы и так далее, - сказали "Известиям" в "АЛРОСе".

Для компании важно быть в курсе мировых тенденций в этой сфере, своевременно адаптировать их под свои задачи, добавили в пресс-службе.

- Научно-технический совет может стать отличной площадкой для обмена опытом и идеями и, что важно, сократить время, необходимое для внедрения в производство новых технологий и перспективных научно-технических решений, - резюмировали в "АЛРОСе".

С принятием постановления правительства предприятиям отрасли также стали доступны реализуемые Минпромторгом общесистемные меры государственной поддержки. Теперь компании, работающие в этой отрасли, смогут получать меры господдержки, которые ранее им были недоступны - например, субсидирование затрат на НИОКР, процентных ставок по инвесткредитам, льготное заемное финансирование в рамках программ Фонда развития промышленности (ФРП), а также меры по развитию внешнеэкономической деятельности Российского экспортного центра (РЭЦ).

Эксперты считают, что наиболее нуждающимися в поддержке на фоне ожидающегося падения мировых цен на золото являются ювелиры.

Мировые цены на золото сейчас показывают боковые тренды – то есть незначительные изменения до конца года, но в сторону снижения, сообщил аналитик Sberbank CIB Михаил Шейбе в своем последнем обзоре. По его прогнозам, в III квартале они установятся на уровне $1240 за унцию, в IV-м достигнут $1230.

По данным директора группы корпоративных рейтингов АКРА Максима Худалова, сейчас цена на золото находится на уровне $1220-1250 за унцию. Он полагает, что ювелирные предприятия попадут в список поддерживаемых Минпромторгом предприятий, поскольку в отрасли давно назрели требования по изменению системы регулирования внешнеторгового оборота.

- Учитывая повышенный интерес правительства к падению российского экспорта ювелирной продукции высока вероятность положительных изменений в сфере клеймления и учета экспортируемой продукции, - заявил "Известиям" эксперт.

Основными адресатами объявленных мер поддержки в отрасли могли бы стать аффинажные заводы (обработка цветных металлов) в плане модернизации производства, и ювелирные предприятия в плане поддержки экспортных возможностей, сказал в беседе с "Известиями" эксперт-аналитик "Финама" Алексей Калачев.