В российский прокат выходит «Роковое искушение» — новая психологическая драма от режиссера «Трудностей перевода» Софии Копполы. Фильм получил приз за режиссуру на Каннском кинофестивале и закрывал последний ММКФ. В главных ролях — голливудские звезды Николь Кидман и Колин Фаррелл.

Вместе с палящим солнцем и пением цикад женский пансион миссис Фартсворт (Николь Кидман) осаждает также и грохот канонады — там, за лесом, уже пару лет идет Гражданская война. Как-то одна из воспитанниц пошла по грибы и набрела на раненого янки, бежавшего с поля боя (Колин Фаррелл). Миссис Фартсворт, естественно, за плантаторский Юг, но из христианского сострадания привечает «северянина». Непрошеный гость немедленно взрывает быт закрытого девичьего мирка.

В «Роковом искушении» София Коппола наконец решила поиграть в триллер, но делает это как-то понарошку. Саспенса не получается, хотя материал вроде располагает. Сексистский роман Томаса Куллинана однажды уже превращался в подобное кино. По его мотивам в 1971 году, сразу перед «Грязным Гарри», Дон Сигел с тем же Клинтом Иствудом снял еще более неполиткорректный фильм о том, что с женщинами лучше не шутить — физическая слабость легко оборачивается изощренной местью.

Коппола сохранила коллизию, но без раздумий отбросила все сопутствующие подтексты — вульгарный фрейдизм, расовый вопрос, антивоенный пафос. Гражданская война превратилась в одно из предлагаемых обстоятельств. «Плененный» капрал оказался наемником, ирландским эмигрантом, который подался на войну из-за нищеты, а значит, с «южанками» ему делить нечего. Идеологическое, социальное и прочие измерения вынесены за скобки — есть просто женщины и просто мужчина.

Исторические реалии середины XIX века только усиливают обобщение. Закрытый женский пансион — это же заповедник девичества: тугие корсеты, рукоделие по вечерам, разговоры украдкой перед сном. А мужчина-воин — что может быть более маскулинным? Коппола, кажется, сознательно отказывается вникать в психологические нюансы. Ее герои фактически не имеют ни цели, ни какого-то умысла — голые инстинкты. Поэтому и триллера не получается: должен же быть хоть один злоумышленник.

Оба фильма (Дона Сигела и Софии Копполы) в оригинале называются одинаково — The Beguiled, но благодаря особенностям английской грамматики могут иметь разный перевод. И если «мужской» версии Сигела больше всего подходит название «Обманутый», то для фильма Копполы лучше использовать множественное число. Искушение, вынесенное в русское название прокатчиками, — лишь одна из множества чувственных реакций, вызванных пришествием чужака в закрытый пансион. Пришелец обещал многое, но ни одно из ожиданий не оправдал. И поэтому пострадал.

Фильм Копполы, при всех его тонкостях, крайне уязвим для упрощенного прочтения. В неоднозначном финале можно легко разглядеть жест радикального феминизма. Следуя режиссерской логике, все женские индивидуальности фильма — а кроме Николь Кидман это и Кирстен Данст, и Эль Фаннинг, и еще четыре юных актрисы — в итоге сплетаются в одно коллективное тело, способное воспринимать мужчину исключительно как инородный элемент. В этом случае выбор невелик: либо поглотить, либо изгнать.

В то же время феминистскому движению картина уже однозначно помогла. Благодаря «Роковому искушению» София Коппола стала второй женщиной в истории, получившей режиссерский приз на Каннском кинофестивале. Первой была Юлия Солнцева («Повесть пламенных лет»), и случилось это более полувека назад — в 1961 году.